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Названо количество китайских автомобильных марок, работающих в России

С начала 2023 года в Россию пришли 19 новых автомобильных брендов из Китая

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Дилерский центр Chery NEV

На российском рынке в настоящее время представлено около 60 китайских автомобильных брендов, с учетом тех марок, продукция которых поставляется по параллельному импорту. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По подсчетам экспертов «Автостата», в 2023 году на российский рынок вышло 19 китайских автомобильных брендов, включая BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Voyah и Skywell. Эти компании объявили о начале официальных продаж автомобилей в России, открыли автосалоны и приступили к созданию дилерской сети.

До 2023 года в России работало еще 16 китайских автомобильных брендов. Самые крупные и известные из них — Haval, Chery и Geely. Кроме того, в России неофициально продаются автомобили более 20 китайских марок, включая Zeekr, Avatr, Xpeng и другие.

Ранее стала известна дата перезапуска производства на бывшем заводе Volvo в Калуге.

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