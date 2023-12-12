В Махачкале кирпичи засыпали парковку с автомобилями

Осыпавшиеся с новостройки кирпичи повредили несколько автомобилей на парковке в Махачкале. Об этом сообщает «РЕН ТВ.Новости».

Инцидент произошел на строительной площадке одной из новостроек. Ветер сдул с фасада облицовочный кирпич, который обрушился на припаркованные перед домом автомобили.

Пострадало несколько машин. У них поврежден кузов, разбиты стекла. Кроме того, кирпичи влетели в салон. О том, какой ущерб причинен машинам, и о пострадавших не сообщается.

До этого недалеко от города Черняховска Калининградской области на трассе загорелся микроавтобус, который вез туристов из Словакии. В результате пожара никто не пострадал, пассажиры микроавтобуса смогли эвакуироваться. Граждане Словакии пересекли литовско-российскую границу в поселке Чернышевское.

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