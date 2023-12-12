Микроавтобус словацких туристов сгорел спустя час после въезда в Россию

Недалеко от города Черняховска Калининградской области на трассе загорелся микроавтобус, который вез туристов из Словакии. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

В результате пожара никто не пострадал, пассажиры микроавтобуса смогли эвакуироваться. Граждане Словакии пересекли литовско-российскую границу в поселке Чернышевское. Микроавтобус должен был доставить их в Калининград, однако на выезде из города Черняховска под рулем микроавтобуса Peugeot возникло возгорание. Это произошло спустя час после того, как словацкие граждане въехали в Россию.

Самостоятельно ликвидировать возгорание водителю и пассажирам не удалось. Микроавтобус был полностью охвачен огнем и сгорел вместе с телефонами и документами путешественников. До Калининграда они добрались на попутном транспорте. На кадрах с места происшествия видно, что горящий микроавтобус стоит на заснеженной обочине под дождем.

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