Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Микроавтобус словацких туристов сгорел спустя час после въезда в Россию

В Калининградской области загорелся микроавтобус с туристами из Словакии

Недалеко от города Черняховска Калининградской области на трассе загорелся микроавтобус, который вез туристов из Словакии. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

В результате пожара никто не пострадал, пассажиры микроавтобуса смогли эвакуироваться. Граждане Словакии пересекли литовско-российскую границу в поселке Чернышевское. Микроавтобус должен был доставить их в Калининград, однако на выезде из города Черняховска под рулем микроавтобуса Peugeot возникло возгорание. Это произошло спустя час после того, как словацкие граждане въехали в Россию.

Самостоятельно ликвидировать возгорание водителю и пассажирам не удалось. Микроавтобус был полностью охвачен огнем и сгорел вместе с телефонами и документами путешественников. До Калининграда они добрались на попутном транспорте. На кадрах с места происшествия видно, что горящий микроавтобус стоит на заснеженной обочине под дождем.

Ранее стало известно, как предотвратить образование ям на российских дорогах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами