Россияне пожаловались на плохое качество бланков свидетельств о регистрации машин

Свидетельства о регистрации автомобилей, выдающиеся подразделениями ГИБДД в последние месяцы, отличаются низким качеством и теряют опрятный вид через неделю после выдачи. Об этом сообщает Quto со ссылкой на нескольких автовладельцев, недавно поставивших свои машины на учет.

На свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) после заполнения в ГИБДД наносится ламинирующая пленка, которая не отличается стойкостью и отслаивается от бумажной основы практически сразу после выдачи документа. В результате свидетельство может быстро прийти в негодность. При этом самостоятельно заламинировать документ нельзя, потому что на пленку нанесены защитные элементы. Пожаловавшиеся на расслаивающиеся СТС автовладельцы смогли решить проблему, только повторно обратившись в РЭО. Они попросили инспектора повторно пропустить документ через ламинатор.

Подобные проблемы могут быть вызваны сменой поставщика пленки для бланков СТС, предполагает Quto.

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