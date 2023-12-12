«ЭРА-ГЛОНАСС» начнет предупреждать водителей о дорожной ситуации

Первая в мире государственная платформа сервисов для автомобилистов будет создана в 2024 году на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» благодаря выводу на рынок нового поколения кнопок SOS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.

Так, при согласии автовладельца устройства вызова экстренных служб смогут информировать его о дорожной обстановке в случае ЧП по пути следования, о перекрытиях автотрасс и мостов, опасных погодных явлениях.

Отмечается, что в новых устройствах будут также доступны такие функции, как выявление кибератак на автомобили, мониторинг собственной машины и поиск угнанных транспортных средств.

До этого стало известно, что АО «ГЛОНАСС» предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте. В проекте планируется задействовать «ГЛОНАСС» совместно с китайской навигационной спутниковой системой BeiDou. По словам гендиректора российской компании Алексея Райкевича, китайская сторона выразила заинтересованность в проекте, прорабатываются дальнейшие переговоры.

Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года являются обязательной частью конструкций новых транспортных средств. После аварии система передает в экстренные службы координаты автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные сожгли машину главного конструктора «ГЛОНАСС».