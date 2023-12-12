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Россиянам назвали главные правила поездок на машине в снегопад

Автоэксперт Субботин: соблюдение дистанции в снегопад поможет избежать ДТП

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Thanassis Stavrakis/AP

Во время сильного снегопада важно соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, чтобы избежать ДТП. Об этом «Москве 24» рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Чтобы избежать аварии в снегопад при поездке на автомобиле, нужно держать дистанцию и двигаться со скоростью потока – не быстрее и не медленнее его», — сказал эксперт.

Помимо этого, водителям стоит соблюдать осторожность на открытых продуваемых пространствах, потому что там может образовываться лед, предупредил Субботин. К таким местам, в том числе, относятся эстакады и мосты.

«Заезжаешь наверх — значит, нужно быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим, выбирать скорость в повороте», – отметил специалист.

12 декабря Telegram-канал столичного департамента транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) сообщал, что в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица. В ведомстве призвали по возможности использовать городской транспорт для поездок по городу, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее автоэксперт рассказал, сколько килограммов льда возят автомобили после снегопада.

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