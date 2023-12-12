Стало известно, как предотвратить образование ям на российских дорогах

В России придумали специальную сетку, предотвращающую образование ям на автомобильных дорогах. Авторами изобретения стали ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Об этом сообщает ТАСС.

Ученые изучили механизмы просадки дорог и выяснили, что ямы образуются на стыке жестких и облегченных элементов автодорог, которые соединяются недолговечным материалом в виде пешеходных плит.

«Чтобы уменьшить этот эффект, авторы спроектировали конструкцию соединения двух типов дорожных одежд на участке их стыка. Для этого они использовали между слоями геосинтетическую решетку — строительный материал, который состоит из скрепленных между собой в виде сот полимерных лент. Этот материал позволяет равномерно распределить силы от внешних нагрузок, вызываемых при проезде автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после укладки дорожного покрытия с решеткой его долговечность увеличивается. Кроме того, уменьшается вероятность потери контроля над автомобилем и ДТП. Такая технология была применена на одной из автодорог в Приволжском федеральном округе в 2023 году.

До этого жители города Тутаев в Ярославской области возмутились качеством ремонта дороги, на которой неизвестные засыпали ямы битым кирпичом, строительным и бытовым мусором. В администрации Тутаевского района открестились от выполнения таких работ по ремонту дороги и заявили, что ямы засыпали сами жители. В ближайшее время мусор пообещали убрать. Жители удивились, что ремонт дороги мусором приписали им.

Ранее сообщалось, что в России разработали суперсредство для строительства автодорог.