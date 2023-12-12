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Geely тестирует в Китае конкурента минивэна Hyundai Staria

Электрический минивэн Geely LEVC L380 проходит зимние испытания в Китае

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LEVC

Компания Geely, владеющая фирмой London Electric Vehicle Company (LEVC), начала тесты в Китае нового минивэна L380. Об этом сообщает carnewschina.com. Испытания проходят в городе Якэши, который находится на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия. Здесь температура воздуха опускается до -30 градусов.

Длина минивэна составляет 5316 мм. В салоне смогут находиться 6 или 8 человек. В основе модели лежит платформа SOA , предназначенная для коммерческих автомобилей. Мощность электродвигателя составляет 268 л.с.

Базовая версия получит аккумуляторную батарею емкостью 73 кВт.ч. Топовая комплектация L380 будет иметь на борту батарею емкостью 120 кВт.ч. Ее дальность хода составит около 600 км. 10 минут зарядки будет хватать для 200 км. Для пополнения энергии от 10% до 80% потребуется 30 минут.

Новый Geely LEVC L380 составит конкуренцию корейскому минивэну Hyundai Staria.

До этого стало известно, что внедорожник M-Hero будет стоить в России 18-19,5 млн рублей. Полноприводный внедорожник M-Hero будет предлагаться с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. и пиковым крутящим моментом в 1050 Нм в тандеме с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz выпустил самый мощный SL за всю историю.

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