Россиянам назвали неисправности машин, которые может вызвать налипший снег

Налипший на колесные арки автомобиля снег может ускорить износ шин, стать причиной блокировки колес и вызвать неисправности деталей шасси. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

«Снежные массы, которые налипают в колесные арки и на днище автомобиля, могут заблокировать вращение колес. Если арки не защищены, снег вместе с песком может накапливаться на технически важных для эксплуатации автомобилях узлах, например к креплениям патрубков или тросикам, и замораживать их», — рассказал изданию Иванский.

По его словам, при оттаивании снега износ этих деталей ускоряется. Если снег полностью заполняет свободное место под крыльями, он трется о протектор шины и ускоряет ее износ. Также цепляющиеся за наледь и сугробы снежные наросты могут лишить автомобиль части подкрылка, предупредил эксперт.

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