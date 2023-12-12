ФСБ провела рейд по выявлению нелегальных мигалок

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с ФСО и МВД провели рейд по выявлению автомобилей с незаконно установленными спецсигналами, сообщает «РЕН-ТВ».

В ходе проверок на дорогах выявлялись водители, на автомобилях которых были установлены незаконные «мигалки». Сотрудники ФСБ выявили ряд граждан с документами и пропусками, снабженными символикой спецслужб, а также поддельными удостоверениями силовых структур.

На опубликованных кадрах оперативной съемки видно не менее десятка изъятых удостоверений различных ведомств и шесть пропусков с государственной символикой, которые устанавливаются водителями под лобовое стекло автомобиля.

Выявленным нарушителям с поддельными пропусками грозит административная и уголовная ответственность. Рейд ФСБ также был направлен на поиск при водителях оружия, боеприпасов и наркотиков, однако в ходе него запрещенных веществ и предметов не было выявлено.

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