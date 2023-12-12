Московская ГИБДД сообщила о частичном возобновлении работы после сбоя базы

ГИБДД Москвы объявила о возобновлении предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве после масштабного сбоя базы данных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — отмечается в сообщении ведомства.

По мере восстановления работы систем информация обновляется, добавили в ведомстве.

Масштабный сбой в информационной системе ГИБДД привел к остановке работы МРЭО во всей России. На устранение неполадок может уйти от нескольких часов до нескольких дней, сообщил ранее Life со ссылкой на Shot.

В Москве из-за сбоя базы была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.

Ранее стало известно, что российские автовладельцы пожаловались на задержки с доставкой запчастей.