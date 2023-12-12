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Mercedes-Benz выпустил самый мощный SL за всю историю

Mercedes-Benz показал самый мощный SL, выдающий 816 л.с.

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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представил подзаряжаемую гибридную версию кабриолета SL с силовой установкой мощностью 816 л.с.

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Mercedes-Benz

Автомобиль получил полный привод, систему борьбы с креном кузова, а также тормозную систему с керамическими дисками в базовой комплектации. Под капотом Mercedes-AMG SL 63 SE Performance — 4,0-литровый битурбомотор V8. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает максимальную скорость 317 км/ч. Задняя ось автомобиля приводится электромотором, кроме того там предусмотрен самоблокирующийся дифференциал.

В салоне — спортивные сиденья AMG с электрическими регулировками и тремя режимами массажа. На экране медиасистемы MBUX отображаются параметры работы гибридной системы. Система рекуперативного торможения имеет четыре режима работы. Подруливающая задняя ось входит в стандартную комплектацию.

Mercedes-AMG SL63 SE нового поколения является самым мощным SL за всю историю существования модели, уточняет Motor1.

Ранее стало известно, что Китай установил рекорд по выпуску автомобилей.

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