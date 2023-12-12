По всей России произошел полный шатдаун базы ГИБДД

База ГИБДД перестала работать по всей России после попытки обновления программного обеспечения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. На устранение неполадок уйдет от нескольких часов до нескольких дней.

До этого московская Госавтоинспекция (ГАИ) временно приостановила выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств из-за сбоя.

Пресс-служба подразделения добавила, что о восстановлении работы сервиса будет сообщено дополнительно, в данный момент идут работы по восстановлению.

До этого водителей предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве.

В ведомстве рекомендовали водителям быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения. Движение в городе контролировали Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция проведет рейд «Автобус» на дорогах Московской области с 11 по 17 декабря.