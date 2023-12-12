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Автовладельцы столкнулись с задержками поставок запчастей

«Известия»: в России сроки поставок автозапчастей стали доходить до полутора лет

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Сроки поставок импортных автозапчастей в Россию из-за санкций стали достигать полутора лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховые компании.

Так, в «Абсолют Страховании» заявили, что бачок AdBlue для автомобиля Mercedes-Benz пришлось ждать 18 месяцев – с мая прошлого года. Ожидание колесного диска для того же Mercedes-Benz затянулось на 16 месяцев.

Среди самых труднодоступных — детали японских и корейских авто, например Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai, отметил генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.

Кейсы ожидания деталей полтора года есть, подтвердили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили, что такие случаи бывают по редким машинам.

До этого президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России не хватает запчастей для китайских автомобилей, так как нет официальных поставщиков. По его словам, трудности автосервисы испытывают и с «большой немецкой тройкой» — Audi, Mercedes-Benz и BMW. Запчасти для автомобилей этих марок, по словам Казаченко, идут до России слишком долго.

На этом фоне запчасти растут в цене в каталогах по страховому ремонту.

Ранее стало известно, что в России ожидают дефицита оригинальных запчастей для автомобилей популярных в стране марок.

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