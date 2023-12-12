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В Москве временно перестали выдавать водительские права

Московская ГАИ временно приостановила выдачу водительских удостоверений

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Максим Блинов/РИА Новости

Московская Госавтоинспекция (ГАИ) временно приостановила выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщает официальный Telegram-канал подразделения.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — заявили в ГАИ.

Пресс-служба подразделения добавила, что о восстановлении работы сервиса будет сообщено дополнительно, в данный момент идут работы по восстановлению.

До этого водителей предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве.

В ведомстве рекомендовали водителям быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения. Движение в городе контролировали Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее стало известно, что на фоне снегопада в Москве резко выросли цены на такси.

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