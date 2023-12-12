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Китай установил рекорд по выпуску автомобилей

Китай обогнал Европу и Британию по выпуску автомобилей

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В январе-октябре 2023 года Китай выпустил 21 млн легковых автомобилей, обогнав Евросоюз и Британию вдвое. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай в январе-октябре выпустил 20,7 млн машин, что стало абсолютным рекордом среди аналогичных периодов предыдущих лет. В то же время в Евросоюзе и Британии на фоне антироссийских санкций дела обстоят не так хорошо: за 10 месяцев этого года выпуск отстал от показателей четырехлетней давности на 22,5%, составив 10,4 млн штук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобильной промышленности Китая задействованы 30 млн человек, что более чем в два раза больше, чем в Европе (12,9 млн работников).

До этого стало известно, что в России зафиксировано снижение цен на автомобили некоторых китайских марок. Так, ряд автопроизводителей снижает цены на автомобили в конце года, потому что большая часть клиентов ожидает от дилеров дополнительные скидки или другие подарки. По этой причине дистрибьюторы заранее снижают цены, формируя привлекательное предложение. По словам автоэкспертов, после Нового года цены на автомобили скорее всего не увеличатся. На это повлияет укрепившийся курс рубля и конкуренция на рынке.

Ранее сообщалось, что в России появится новый отечественный гибридный автомобиль.

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