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Водителей предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве

ЦОДД: сильный снег, метель и мороз ожидаются в Москве 12 декабря

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Сильный снегопад, метель и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 12 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта со ссылкой не Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения. Движение в городе контролировали Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

До этого стало известно, что на площадках частных объявлений стали появляться предложения по очистке автомобилей от снега. В Москве такая услуга стоит от 500 рублей. Если машина стояла без движения в течение нескольких снегопадов, то потребуется много труда, чтобы ее откопать. Также если колеса стоят на асфальте, а вокруг уже приличный слой снега, то выехать можно, используя лебедку. Специалисты предлагают и эту услугу, а также зарядить аккумулятор, отогреть двигатель, подкачать шины.

Ранее стало известно, что на фоне снегопада в Москве резко выросли цены на такси.

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