Стало известно, на каких моделях появится новый 122-сильный двигатель «АвтоВАЗа»

Новый двигатель, представленный «АвтоВАЗом», появится на автомобилях Lada, сообщает газета «Известия».

Двигатель объемом 1,8 л, имеющий мощность 122 л.с., представляет собой глубоко модернизированную версию мотора, который впервые был показан еще в 2016 году. В нем содержится 25 новых деталей как российского производства, так и произведенных партнерами из дружественных стран.

Новый двигатель «1.8 Evo» отличается от прежнего варианта не только импортозамещенными комплектующими, но и рядом технических изменений. Была повышена его надежность и ездовой комфорт. Кроме того, значительно снижен расход смазки.

После закупки нового оборудования, подчеркнули на «АвтоВазе», завод будет в состоянии выпускать до 100 тысяч таких двигателей в год.

Первым автомобилем, на котором будет устанавливаться новый силовой агрегат станет Lada Vesta с вариатором. Затем он, возможно, появится на Lada Aura и на новом кроссовере, чей выпуск запланирован на следующий год.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил, что устранил повышенный расход масла у мотора 1,8 л.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.