Классическая Lada Niva станет мощнее

Внедорожники Lada Niva получат новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с. Об этом сообщает Motor.ru.

Предполагается, что мотор для Niva будет построен на базе представленного агрегата 1.8 Evo для Lada Vesta. Приставка Evo означает глубокую модернизацию с адаптацией под китайский вариатор. В моторе используются 25 новых компонентов, рассказали представители «АвтоВАЗа».

Мотор 1.8 для классической Niva будет развивать 90 л.с. Сейчас на обычные Niva Travel и Niva Legend устанавливают мотор 1.7 мощностью 83 л.с., а 16-клапанный 1.8 на Niva Sport выдает 122 силы.

В декабре «АвтоВАЗ» выпустит партию из 25 автомобилей Lada Vesta с 1.8 и вариатором для заводских нужд. В январе начнется серийное производство таких двигателей с постепенным увеличением объемов, а в конце 2024 года — выпуск Vesta с мотором 1.8 и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее стало известно, что автомобили Lada получат новую коробку передач.