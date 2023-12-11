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Volkswagen сделает «народный» электрокар совместно с Renault

Volkswagen собирается разработать доступный электрокар вместе с Renault

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Volkswagen

Концерн Volkswagen ведет переговоры с потенциальными партнерами, включая Renault, о сотрудничестве в разработке доступного электромобиля. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

По словам источников газеты, переговоры находятся на очень ранней стадии. Volkswagen заинтересован в сотрудничестве в разработке платформы для доступного электрокара, стоимость которого не должна превышать €20 тыс. Ежегодно планируется выпускать от 200 тыс. до 250 тыс. таких машин.

В марте в Volkswagen рассказали, что работают над электромобилем стоимостью €25 тыс., который должен быть выпущен к 2025 году. Дальность хода машины на одной зарядке должна составить 450 км, при этом на зарядку аккумулятора от 10% до 80% должно уходить 20 минут.

В конце ноября Renault показала первые снимки возрожденной модели Renault 5, которая стала электрокаром. Начальная цена машины составит около €25 тыс., новинку представят на Международном автосалоне в Женеве в феврале 2024 года.

Ранее стало известно, как подорожают автомобили в 2024 году.

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