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Автомобилистам рассказали, нужно ли прогревать машину зимой

Автоэксперт Баканов: современные автомобили не требуют прогрева зимой

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Современные автомобили не требуют прогрева в зимнее время, поскольку электроника самостоятельно контролирует все параметры работы двигателя. Об этом в интервью РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Прогрев вообще для современного автомобиля не нужен. Это пришло к нам со времен карбюраторных машин, где действительно без прогрева машина ехала, скажем так, плохо либо вообще глохла. Карбюратор, по сути, «повар», который смешивает частичку бензина с воздухом и в дальнейшем это засасывается в цилиндр», — объяснил Баканов.

Он добавил, что современный автомобиль лучше прогревается во время езды. При этом, по его словам, машину не стоит нагружать сразу, а проехать первые 2-5 километров не спеша.

До этого Баканов рассказал, как разморозить бачок стеклоомывателя. По его словам, в него следует залить кипяток, дождаться, когда емкость оттает, а затем выкачать всю воду и залить незамерзающую жидкость.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедицей и температурой до -7°C. Днем температура составит от -7 до -5°C.

В ночь на вторник ожидается дальнейшее понижение температуры до -9°C, а также облачность, снег, местами метель и гололедица. В некоторых районах возможны снежные заносы.

Ранее россиянам рассказали, как повысить проходимость автомобиля зимой.

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