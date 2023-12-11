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Гаишники опубликовали извинения водителя Mercedes, который загородил дорогу «скорой»

ГИБДД Москвы записала извинения водителя, перегородившего дорогу скорой помощи

Полицейские задержали водителя, который заблокировал проезд автомобилю скорой медицинской помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами. Об этом сообщает ГИБДД Москвы.

«Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из телеграм-каналов, на котором водитель автомобиля Mercedes-Benz заблокировал проезд автомобилю скорой медицинской помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами. В ходе проверки личность водителя была установлена. Им оказался 23-летний житель Москвы, которого спустя непродолжительное время задержали», — говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов об административных правонарушениях.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге троллейбус с пассажирами загорелся во время движения. По словам местных жителей, загоревшийся троллейбус остановился на улице Начдива Онуфриева. На место происшествия выехали пожарные, пострадавших в результате инцидента нет. В мэрии заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание и троллейбус планировалось списать уже в конце этого месяца.

Ранее девушка попала в больницу после катания на привязанной к машине «ватрушке».

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