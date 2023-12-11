Автоэксперт рассказал, как повысить проходимость машины зимой

В случае езды по рыхлому снегу или грунту следует стравить давление в шинах, чтобы повысить проходимость. Такой совет в беседе с РИАМО дал автоэксперт Петр Баканов. По его словам, в зависимости от накачки колес меняются качественные характеристики автомобиля.

«Чем ниже у нас давление, тем больше площадь, которым вот это колесо опирается на грунт. Соответственно чем ниже у нас давление в каждой точке, тем меньше будет проваливаться колесо. Значит, больше шансов, что оно покатится. Это просто кардинальным образом меняет проходимость машины», — объяснил эксперт.

Он добавил, что этот метод сработает даже если автолюбитель не успел сменить резину на зимнюю. Стравливать давление он советует в первую очередь на ведущих колесах.

До этого Баканов рассказал, как разморозить бачок стеклоомывателя. По его словам, в него следует залить кипяток, дождаться, когда емкость оттает, а затем выкачать всю воду и залить незамерзающую жидкость.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедицей и температурой до -7°C. Днем температура составит от -7 до -5°C.

В ночь на вторник ожидается дальнейшее понижение температуры до -9°C, а также облачность, снег, местами метель и гололедица. В некоторых районах возможны снежные заносы.

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