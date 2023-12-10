Фура вылетела на «встречку» и столкнулась с грузовиком на Кубани

На Кубани в массовое ДТП попали два большегруза и легковой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, которое опубликовало кадры с места происшествия.

Авария произошла в Абинском районе на автодороге А-146. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАN с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Hyundai. Затем большегруз продолжил движение по «встречке» и столкнулся с фурой MAN.

В результате ДТП пострадали водители двух большегрузов, они получили телесные повреждения различной степени вреда здоровью, рассказали в полиции Кубани. Другие подробности происшествия не уточняются.

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