На границе Польши и Украины образовалась многокилометровая пробка из грузовиков

Длинная очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Украины с Польшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

«В Польше на границе с Украиной в очередях стоят около 3300 фур. 1200 — на пункте пропуска «Шегини» и 850 — возле пункта пропуска «Рава-Русская», — сказал Демченко.

Отмечается, что очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что бывший завод Volvo в Калуге начал выпуск автомобилей «Урал».