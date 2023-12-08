Китайцы намерены в 2024 году продать в России рекордное количество автомобилей

Автомобильные производители из Китая в 2024 году планируют продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых машин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на маркетинговое исследование компании «Автомаркетолог».

Отмечается, что подсчет делался на основе опроса дистрибуторов и дилеров марок, а также штаб-квартир автопроизводителей из Китая.

До этого стало известно, что в октябре средняя цена китайского бывшего в употреблении автомобиля увеличилась на 10% относительно сентября этого года. Вместе с ценами выросли и продажи подержанных машин из Китая. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей.