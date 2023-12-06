В Краснодаре пьяные гаишники врезались друг в друга и скрыли ДТП

В Краснодаре двое инспекторов ГИБДД в нетрезвом состоянии ездили по городу на автомобилях и совершили ДТП, факт которого пытались скрыть от руководства. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, два лейтенанта полиции за рулем автомобилей Toyota и Audi Q5 катались по ночному городу и столкнулись при развороте на улице Красных Партизан. Опасаясь последствий, инспекторы ГИБДД не стали вызывать коллег для оформления аварии и разъехались.

Однако в полиции стало известно об инциденте. Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что за 35-летним и 28-летним инспекторами также закреплен один и тот же патрульный автомобиль. За несколько дней до столкновения Toyota и Audi под управлением инспекторов их служебную машину обнаружили разбитой в Краснодаре на улице Вавилова. О санкциях, примененных к полицейским по результатам расследования, не сообщается.

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