В Китае начались продажи гибридной версии седана Voyah Passion

Дилеры автобренда Voyah начали продажи в Китае гибридного седана Passion. Об этом сообщает carnewschina.com. До этого момента модель предлагалась только с электромоторами.

Гибридная модификация может проехать до 1227 км в комбинированном режиме работы трансмиссии и 262 км — на электротяге. Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, который работает в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи. В движение седан приводят два электродвигателя (по одном на каждой оси). Суммарная отдача составляет 530 л.с.

Автомобиль получил адаптивную подвеску, подставки для ног пассажиров второго ряда сидений, вентиляцию, массаж и подогрев кресел. В Китае автомобиль будет стоить 252,8 тыс. юаней (3,3 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Chery в 2024 году выведет на российский рынок семь новых моделей автомобилей, пять гибридных и два электрических. Названия машин пока не называют.

Ранее стало известно, что GAC привезет в Россию четыре новых модели в 2024 году.