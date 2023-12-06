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В России сильно подорожала самая дешевая версия Lada Niva Legend

Внедорожник Lada Niva Legend подорожал на 100 тысяч рублей

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel 2024 года. больше всех подорожала Niva Legend. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Сильнее всех с появлением ABS, EBD и более экологичного двигателя класса «Евро-5» подорожала классическая Niva Legend — ее минимальная стоимость выросла сразу на 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Речь идет об автомобиле в комплектации Classic, которая считалась самой дешевой. Теперь машина стоит от 929,9 тыс. рублей.

Внедорожник Lada Niva Travel 2024 модельного года в такой же комплектации Classic стоит на 19 тыс. рублей больше, чем раньше. Цена — 1 217 900 рублей.

С 2024 модельного года антиблокировочная система (ABS) и двигатель эко-стандарта «Евро-5» доступны на всех комплектациях Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

До этого стало известно, что сотрудникам «АвтоВАЗа» объявили о выплате премии в размере 14 тыс. рублей по итогам года. Работникам компании, мобилизованным в ряды ВС РФ также будет выплачена премия в размере 28 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может лишить Lada Vesta подушек безопасности из-за дефицита.

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