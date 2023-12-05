В России выросли продажи новых легковых автомобилей

В России в ноябре 2023 года было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Около 70% реализованных в последний месяц осени машин пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, показатель которой в ноябре равен 32,7 тыс. единиц, что соответствует почти 30%. Продажи автомобилей Haval составили 14,4 тыс. ед., Chery – 11,3 тыс. ед., Geely – 10,6 тыс. ед., Changan – 6,6 тыс. ед.

Всего за 11 месяцев 2023 года россияне купили 939,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 64,9% больше, чем в январе – ноябре 2022 года.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

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