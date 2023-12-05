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Россиянам рассказали, сколько стоит услуга по откапыванию авто из сугроба

«Авто Mail.ru»: откопать машину из сугроба в Москве стоит от 500 рублей

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

На площадках частных объявлений стали появляться предложения по очистке автомобилей от снега. Об этом сообщает auto.mail.ru. В Москве такая услуга стоит от 500 рублей.

«Предложений на рынке немало. Разброс цен большой: кто-то готов поработать лопатой при расценках от 500 рублей, а кто-то требует минимум 4 тыс. рублей. Надо полагать, конкретная сумма сильно зависит от сложности работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если машина стояла без движения в течение нескольких снегопадов, то потребуется много труда, чтобы ее откопать. Также если колеса стоят на асфальте, а вокруг уже приличный слой снега, то выехать можно, используя лебедку. Специалисты предлагают и эту услугу, а также зарядить аккумулятор, отогреть двигатель, подкачать шины.

До этого Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы посоветовал водителям в зимний период соблюдать повышенную дистанцию, держать в автомобиле теплые вещи и очищать машину от снега перед выездом.

Также в ЦОДД посоветовали автомобилистам не держать бензобак почти пустым во избежание образования конденсата, залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость. Зимой не следует резко разгоняться и тормозить, также необходимо соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее стало известно, что на фоне снегопада в Москве резко выросли цены на такси.

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