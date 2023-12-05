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Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя до Нового года

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге не возобновит свою работу до конца 2023 года

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hmmausa.com

Завод корейской компании Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, продлил режим простоя до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр занятости населения города.

«ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» сообщило о режиме простоя на предприятии до 31 декабря. В простое находятся 502 человека (примерно половина штатной численности предприятия)», — сообщили в Центре занятости населения Петербурга.

До этого вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет компания из России, причем сделка будет включать возможность обратного выкупа.

Вице-премьер отметил, что Hyundai продает завод с опционом по обратному выкупу, однако с учетом указа президента он ограничен двумя годами.

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работу в 2010 году. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее сообщалось, что Иран стал приоритетным рынком для экспорта моделей Lada.

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