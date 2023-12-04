На границе Белоруссии с ЕС скопилось несколько тысяч грузовиков

Очереди ожидающих выезда из Белоруссии в страны Евросоюза превысили 3 тыс. грузовых автомобилей. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

«Очередь на въезд в ЕС — более 3 000 фур», — говорится в сообщении.

По словам пограничников, основной причиной заторов перед пунктами пропуска является невыполнение странами ЕС норм пропуска.

«Так, за выходные дни очередь фур выросла почти на 800 единиц», — добавили в пограничном ведомстве.

Там отметили, что больше всего грузовиков (более тысячи) скопилось у польского пункта пропуска «Кукурыки» (сопредельный белорусский «Козловичи»).

На литовском направлении перед пунктом пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») скопилось более 860 грузовиков, пояснили пограничники.

До этого сообщалось об огромной очереди из 1400 грузовиков на венгерско-украинской границе, которая образовалась из-за протеста дальнобойщиков.

Ранее политолог предрек закрытие границ России с Прибалтикой.