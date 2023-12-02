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Судебные приставы разыскивают экс-участника группы «Мираж» из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Mash: певца Рому Жукова ищут судебные приставы из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Популярного российского певца Рому Жукова ищут судебные приставы из-за долга в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что в сумму вошли просроченные кредиты и штрафы ГИБДД.

По данным канала, скандалы с экс-участником группы «Мираж» по денежным вопросам были и раньше. Так, бывшая жена Елена рассказывала, что он заставляет ее отчитываться за траты алиментов. При этом их сумма (на пятерых детей) — 21 тыс. рублей.

Однако сам Жуков в разговоре с Mash заявил, что долга в 500 тыс. рублей у него нет, так как он все платит исправно, а жена и получает от него 300 тыс. рублей в качестве алиментов ежемесячно.

До этого в Санкт-Петербурге жена попросила нетрезвого мужа припарковать ее автомобиль, а он устроил драку с соседями и напал на них с топором. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем Volvo и направили на освидетельствование на состояние опьянения, от которого водитель отказался.

Ранее калининградец протаранил автомобиль, водитель которого проехал во «встречке».

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