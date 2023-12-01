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Петербургские угонщики использовали ретроэвакуатор, чтобы украсть BMW X5

В Петербурге BMW X5 угнали из паркинга на ретроэвакуаторе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих подозреваемых в угоне BMW X5, которые вывезли немецкий автомобиль из паркинга на эвакуаторе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Угон дорогостоящего автомобиля произошел 25 сентября. На записи с камеры наблюдения видно, что BMW X5 из паркинга вывез мужчина в салатовой бейсболке на старинном пикапе-эвакуаторе американского производства. Буксировку при этом контролировали еще двое мужчин, которые шли рядом с прицепленным к стреле эвакуатора BMW.

Машину удалось найти через два дня в Петербурге, она была припаркована на улице Солдата Корзуна с другими номерами. В результате BMW вернули владельцу, а 30 ноября удалось задержать и подозреваемых в угоне. Ими оказались двое петербуржцев и один житель Ленинградской области. Расследуется уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль сгорел после того, как его владелец поместил под капот включенную электроплитку.

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