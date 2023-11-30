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Новая модель Renault получит дисплей на капоте

Renault выпустит автомобиль 5 E-Tech с дисплеем на капоте

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Renault

Компания Renault показала первые снимки возрожденной модели Renault 5, которая стала электрокаром и получила приставку E-Tech в названии. Фотографии опубликовала пресс-служба французского автопроизводителя.

Одной из особенностей автомобиля стал дисплей на капоте, установленный вместо воздухозаборника у оригинального компактного хетчбэка. На нем в виде цифры 5 отображается индикатор уровня заряда батареи.

Длина Renault 5 E-Tech составляет 3,9 метра. На старте продаж автомобили будут предлагаться с батареей емкостью 52 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 400 км. Позже в гамме модификаций появится версия с менее емкой батареей (40 кВт*ч). Начальная цена Renault 5 E-Tech составит около €25 тыс. Новинку представят 26 февраля следующего года на Международном автосалоне в Женеве.

Хетчбэк Renault 5 выпускался с 1972 по 1996 год, за это время в разных странах было реализовано 5 млн автомобилей.

Ранее Renault представила новое поколение Dacia Duster.

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