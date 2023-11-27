Китайская машина впервые может получить звание «Автомобиль года» в Европе

Китайский электромобиль BYD Seal вошел в список финалистов престижной премии «Автомобиль года в Европе 2024» (Car of the Year 2024). Перечень главных претендентов на победу опубликовало жюри конкурса.

Другими финалистами премии стали шесть моделей, включая четыре электрических кроссовера: BMW 5-series, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR и Volvo EX30. Победитель будет объявлен на Женевском автосалоне 26 февраля.

В жюри европейского конкурса Car of the Year входят 59 профильных журналистов, представляющих 22 страны мира. Изначально в список претендентов на победу входили 28 моделей. По итогам прошлого года победа в конкурсе досталась Jeep Avenger, первому электрическому кроссоверу в истории марки.

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В Европе BYD Seal предлагается в модификациях с задним или полным приводом. Первая развивает 313 л.с. и способна преодолеть до 570 км на одном заряде батареи, у второй мощность силовой установки составляет 530 л.с., а запас хода — 520 км.

Ранее стало известно, что в России начали выпускать новый кроссовер Haval.