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В России вырос средний возраст автомобилей

«Известия»: средний возраст автомобилей в России увеличился до 12-15 лет

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В 2023 году средний возраст автомобиля в России вырос и достиг 12-15 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию Gruzdev-Analyze.

Как рассказал глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев, автомобилей на дорогах страны становится меньше, а выбытие из активного парка теперь происходит позже. По его данным, в 2022 году число машин в России сократилось на 822 тыс. штук, тогда как в этом — на 395 тыс.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», средний возраст автомобиля в России в 2023 году достиг почти 15 лет. В сети автосервисов Fit Service рассказали, что средний возраст автомобиля, который приезжал на обслуживание в текущем году, составляет 12,4 года, хотя в прошлом году он составлял 11,2 года.

Отмечается, что в России нормативный срок эксплуатации автомобиля составляет 10 лет, однако в классифайдах можно встретить автомобили возрастом 15-20 лет и пробегами на уровне 300-400 тыс. км.

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