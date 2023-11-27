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Жителей Москвы попросили отложить поездки на автомобилях

Дептранс Москвы предупредил о затрудненном движении на дорогах столицы

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В связи со снежной метелью движение на дорогах Москвы стало затруднено, а некоторые грузовики застряли на проезжей части. В Telegram-канале столичного дептранса сообщается, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в воскресенье вечером ожидается «черная» метель в Москве. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а за сутки выпадет до 26,5 миллиметра осадков, что составляет 50% от обычной месячной нормы.

Сообщение гласит: «Движение на дорогах города затруднено, и некоторые грузовики застряли. Коммунальные службы работают в усиленном режиме».

Департамент обращается к москвичам с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте.

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части РФ 27 ноября. В большинстве регионов европейской части России ожидается опасная погода. В Северо-Западном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии сильный снег, метель и гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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