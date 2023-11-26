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Стало известно, как подержанные автомобили подорожали в России в ноябре

Подержанные машины в России подорожали на 4% с начала ноября

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Средняя цена подержанного автомобиля в России увеличилась в ноябре 2023 года на 4% или 65 тыс. рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат» на основе данных мониторинга предложений на вторичном рынке.

По сравнению с ноябрем 2022 года стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 26% (325 тыс. рублей). Средняя цена подержанного автомобиля в России в ноябре 2023 года составляет 1,58 млн рублей. При этом зафиксирован значительный разброс в динамике роста цен на машины, в зависимости от их марки, модели, года производства и ряда других параметров. В частности, трехлетние Kia Rio подорожали за год на 46%, а пятилетние внедорожники Lada 4x4 — всего на 18%.

До этого стало были названы самые популярные автомобили Chery в России.

Ранее Porsche показала новую Panamera с тремя экранами на передней панели.

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