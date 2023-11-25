В конкурсе «Европейский автомобиль года» может победить китайский автомобиль

Кандидатами на звание «Европейский автомобиль 2024 года» стали 28 моделей, пять из которых — китайских брендов. Об этом сообщает carnewschina.com.

Ими оказались BYD Atto 3 (Yuan Plus), BYD Han, BYD Dolphin, BYD Seal, Nio ET7. Также в списке Smart #1 и Volvo EX30. Эти машины европейских брендов, но производятся в Китае.

Отмечается, что в список претендентов также, в частности, вошли BMW 5-Series, Fiat 600e, Honda CR-V, Hyundai Ioniq 6, Jeep Grand Cherokee, Lexus RZ, Mercedes-Benz E-Class, Renault Scenic, Toyota Prius, Volkswagen ID.7.

Список финалистов, которые пройдут первый этап отбора, будет опубликован 27 ноября, а победителей конкурса объявят 26 февраля 2024 года на Женевском автосалоне.

До этого стало известно, что компания Geely начала продажи в Китае новой модели Galaxy E8. Особенность модели — большой монитор в салоне. На нем можно не только просматривать данные о поездке или управлять климат-контролем и настраивать навигацию, но и, например, играть. Первые автомобили уже поступили к дилерам марки.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Chery в России выросли почти в три раза.