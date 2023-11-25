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Geely начала продажи нового большого флагманского седана

Дилеры Geely начали продажи седана Galaxy E8 с большим монитором в салоне

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Geely

Компания Geely начала продажи в Китае новой модели Galaxy E8. Об этом сообщает autohome.com.cn. Первые автомобили уже поступили к дилерам марки.

Geely Galaxy E8 — флагманский электрический седан компании. Длина модели составляет 5010 мм, колесная база — 2925 мм. Для автомобиля заявлен мотор мощностью 272 л.с. Максимальная скорость составляет 190 км/час. У двухмоторной полноприводной версии суммарная отдача 646 л.с.

В салоне на передней панели размещен один большой экран. Его длина составляет 1130 мм. На этом мониторе можно не только просматривать данные о поездке или управлять климат-контролем и настраивать навигацию, но и, например, играть.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового седана Geely Emgrand, модель представлена в четырех комплектациях по цене от 2 млн рублей. Geely Emgrand получил атмосферный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 122 л.с. В двух начальных комплектациях автомобиль предлагается с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее посол Китая заявил о готовности разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка РФ.

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