Автомобиль с водителем унесло течением реки в Краснодарском крае

Водитель утопил свою машину, пытаясь пересечь реку вброд недалеко от Геленджика. Об этом сообщает Telegram-канал «Kub Mash».

Отмечается, что житель хутора Широкая Щель решил перебраться по воде, но течение оказалось мощнее обычного из-за сильных ливней. Автомобиль потащило по руслу вместе с водителем. Очевидцы заметили плывущую машину и сообщили об этом в службу спасения. Когда та приехала, выяснилось, что мужчина смог выбраться сам, он не пострадал.

По данным канала, в Геленджике продолжает идти дождь. Подтопило центральную часть города, размывает набережные и пляжи.

До этого стало известно, что в Уфе водитель, пытавшийся скрыться от полицейского, провез его на двери машины. Машину смогли остановить другие сотрудники полиции, которые преградили ей путь патрульным автомобилем. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за массового ДТП.