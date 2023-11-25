Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль с водителем унесло течением реки в Краснодарском крае

Под Геленджиком водитель утопил свою машину, пытаясь пересечь реку вброд

Водитель утопил свою машину, пытаясь пересечь реку вброд недалеко от Геленджика. Об этом сообщает Telegram-канал «Kub Mash».

Отмечается, что житель хутора Широкая Щель решил перебраться по воде, но течение оказалось мощнее обычного из-за сильных ливней. Автомобиль потащило по руслу вместе с водителем. Очевидцы заметили плывущую машину и сообщили об этом в службу спасения. Когда та приехала, выяснилось, что мужчина смог выбраться сам, он не пострадал.

По данным канала, в Геленджике продолжает идти дождь. Подтопило центральную часть города, размывает набережные и пляжи.

До этого стало известно, что в Уфе водитель, пытавшийся скрыться от полицейского, провез его на двери машины. Машину смогли остановить другие сотрудники полиции, которые преградили ей путь патрульным автомобилем. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за массового ДТП.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий