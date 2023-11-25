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На ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за массового ДТП

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Shutterstock

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Третьем Транспортном кольце (ТТК) в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии были перекрыты все полосы для движения транспорта кроме одной. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге лишенного прав бойца ММА Умара Вахаева остановили, когда он ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLS. В его отношении возбудили уголовное дело — спортсмену грозит лишение свободы до года. Вахаева отстраняли от вождения уже три раза. А несколько лет назад он попал в криминальную хронику из-за стрельбы на Южном шоссе.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 22 ребенка едва не замерзли в сломавшемся на трассе автобусе.

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