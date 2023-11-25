Нетрезвый беловчанин устроил драку с пассажирами и кондуктором

В городе Белово Кемеровской области полицейские задержали дебошира, повредившего два пассажирских автобуса. Об этом сообщает официальный Тelegram -канал Главного управления МВД России по Кемеровской области.

«В дежурную часть позвонил работник местного пассажирского предприятия, который сообщил, что на конечной остановке находится неадекватный мужчина, который ведет себя агрессивно, провоцирует граждан и персонал на конфликт. Прибывшие полицейские задержали 42-летнего гражданина с внешними признаками опьянения», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина пришел на остановку и потребовал отправки автобуса. Услышав, что тот ходит по расписанию, мужчина стал ругаться и угрожать пассажирам. В результате дебошир нанес повреждения двум автобусам. По данным паблика «Типичное Белово», мужчина подрался с пассажирами и кондуктором.

Задержанного дебошира оштрафовали за хулиганство на 1 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Ингушетии суд заключил под стражу полицейских, которых подозревают в том, что они подбросили наркотики автомобилисту. В отношении подозреваемых сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение наркотических средств).

Ранее в Подмосковье двое мигрантов побоями принуждали пенсионера их подвезти.