Названы самые популярные автомобили Chery в России

В России, в октябре 2023 года было продано 10,9 тыс. автомобилей Chery, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью Chery в России в октябре стал кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, разошедшийся тиражом в 3712 экземпляров. Второе место занял кроссовер Tiggo 7 Pro Max с показателем 3708 автомобилей. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max, на котором остановили свой выбор 1275 покупателей.

Отмечается, что в середине 2024 года Chery начнет продажи в России гибридной версии модели Arrizo 8, седана Arrizo 9, а также кроссовера Chery Tiggo 9.

До этого стало известно, что самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года стал кроссовер Geely Monjaro. На втором месте находится Chery Tiggo (T11). Третьим стал Lifan Solano, на четвертом – Geely Coolra. Пятое место в рейтинге занимает Lifan Х60.

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может начать выпуск автомобилей Chery.