Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные автомобили Chery в России

«Автостат»: продажи автомобилей Chery в России выросли почти в три раза

close
100%
Chery

В России, в октябре 2023 года было продано 10,9 тыс. автомобилей Chery, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью Chery в России в октябре стал кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, разошедшийся тиражом в 3712 экземпляров. Второе место занял кроссовер Tiggo 7 Pro Max с показателем 3708 автомобилей. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max, на котором остановили свой выбор 1275 покупателей.

Отмечается, что в середине 2024 года Chery начнет продажи в России гибридной версии модели Arrizo 8, седана Arrizo 9, а также кроссовера Chery Tiggo 9.

До этого стало известно, что самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года стал кроссовер Geely Monjaro. На втором месте находится Chery Tiggo (T11). Третьим стал Lifan Solano, на четвертом – Geely Coolra. Пятое место в рейтинге занимает Lifan Х60.

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может начать выпуск автомобилей Chery.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий