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В России начались продажи конкурента кроссовера Kia Seltos

На российском рынке появился кроссовер Wuling Xingchi за 2 млн рублей

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Wuling Motors

На российском рынке появился новый кроссовер Wuling Xingchi. Об этом сообщает «Российская газета». За автомобиль 2023 года выпуска дилер просит 2 млн рублей.

Длина машины составляет 4365 мм. Новинка построена на модульной платформе R. По размерам модель близка к Skoda Karoq и Kia Seltos. В салоне установлены цифровая приборная панель, медиасистема с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. В оснащение входят климат-контроль, люк, камера заднего вида и электропривод водительского кресла.

Автомобиль оснащается атмосферным бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 99 л.с. и вариатором. Привод - передний.

В августе китайская сеть качества автомобилей, созданная по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка, опубликовала рейтинг надежности кроссоверов, которые продаются на внутреннем рынке. Всего в рейтинг вошли 19 моделей стоимостью 100 тыс. юаней. (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Так, самыми надежными являются модели GAC Trumpchi GS3, Geely Binyue/Coolray, Wuling Xingchi, Kia KX1, Chery Tiggo 5x (Chery Tiggo 4 Pro), Venucia T60, Livan X3 Pro, Chery Tiggo 3x, Roewe RX3, MG ZS, Beijing X3 (BAIC X35), Peugeot 2008.

Ранее сообщалось, что В России появится китайский кроссовер Nio ES8 за 16 млн рублей.

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