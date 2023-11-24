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У Lada Niva выявлены проблемы с электроникой

«АвтоВАЗ» отзовет внедорожники Lada Niva из-за перебоев в работе двигателя

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил предписание на устранение проблемы неустойчивой работы двигателя на внедорожниках Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Об этом сообщает «Лада.Онлайн».

«Владельцы Lada Niva Travel и Lada Niva Legend в ходе эксплуатации своих внедорожников могут столкнуться с неустойчивой работой двигателя, в частности, с хаотическими пропусками зажигания по всем цилиндрам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производитель обязал дилеров проводить диагностику каждого внедорожника с такой проблемой. Если выявлена некорректная работа, то дилер должен бесплатно обновить программное обеспечение.

До этого стало известно, что компании Honda и Acura отзывают для ремонта 248 999 автомобилей. У таких машин выявлены проблемы с двигателями. В Honda утверждают, что из-за производственного дефекта коленчатого вала может заклинить мотор. Владельцы попадающих под отзыв автомобилей отмечали повышенный шум двигателей, падение их мощности, а также срабатывание датчика Check Engine.

Ранее сообщалось, что New Energy Motors начнет продажи в России электрогрузовиков NEMO.

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