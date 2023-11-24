Мигранты избили пенсионера, который не хотел их подвезти

В подмосковном Щелково двое мигрантов избили пенсионера, который не хотел их подвозить на автомобиле. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Полицейские задержали двух уроженцев одной из республик Средней Азии, которые причинили телесные повреждения двум местным жителям. По данным полиции, на улице Комсомольской мужчины вынудили 76-летнего водителя остановить автомобиль, сели к нему в салон и потребовали отвезти их в микрорайон Заречный. Услышав отказ, мигранты избили пенсионера и повредили пассажирскую дверь машины, после чего пострадавший довез их до места назначения.

Также выяснилось, что в этот же день оба мигранта напали на еще одного местного жителя на улице Мичурина. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения с применением насилия), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее в Казани водителя такси задержали за домогательства к женщинам.