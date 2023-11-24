В Киеве ограничат въезд фур и грузовиков

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 27 ноября в столице Украины ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за непогоды. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Ожидается, что в этот день в Киеве произойдет «значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с». Приход зимней погоды приведет к снежным заносам и гололедице на дороге.

«Обращаюсь к водителям и пешеходам учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах. Без необходимости не выезжайте в город на частном авто. Воспользуйтесь общественным транспортом. А если поехали на своем автомобиле – не паркуйте его на обочине дороги и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники», — обратился к горожанам чиновник.

До этого в Москве призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды.

В городском Дептрансе призвали водителей быть аккуратнее на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. За движением в городе круглосуточно следит Ситуационный центр и 30 патрулей Центра организации дорожного движения.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о новой волне снегопадов.