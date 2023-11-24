Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве ограничат въезд фур и грузовиков

Кличко: в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 27 ноября в столице Украины ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за непогоды. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Ожидается, что в этот день в Киеве произойдет «значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с». Приход зимней погоды приведет к снежным заносам и гололедице на дороге.

«Обращаюсь к водителям и пешеходам учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах. Без необходимости не выезжайте в город на частном авто. Воспользуйтесь общественным транспортом. А если поехали на своем автомобиле – не паркуйте его на обочине дороги и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники», — обратился к горожанам чиновник.

До этого в Москве призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды.

В городском Дептрансе призвали водителей быть аккуратнее на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. За движением в городе круглосуточно следит Ситуационный центр и 30 патрулей Центра организации дорожного движения.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о новой волне снегопадов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий